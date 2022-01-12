Коронавирус В Минздраве рассказали, как не перепутать туберкулез и COVID-19

2022-01-12 21:40

В связи с пандемией коронавируса все меньше людей стали проверять на туберкулез. Однако, оба эти недуга могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья.

Стоит отметить, что COVID-19 и туберкулез имеют некоторые схожие симптомы.

Об этом в среду, 12 января, сообщает Министерстве здравоохранения Украины. Ведомство объяснило, чем эти болезни отличаются.

Коронавирусную болезнь характеризуют острым течением заболевания уже на протяжении недели. В среднем он длится две недели. Туберкулез, напротив, не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда — месяцев.

У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость. У пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания.

Коронавирус может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме — температура тела достигает 38 градусов, при тяжелой — больше 38 градусов. При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37 — 37,2, при тяжелых формах — выраженная лихорадка.

Туберкулезу также характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела без «определенной» причины. При COVID-19 эти проявления не ярко выражены.

Одышка является симптом обоих заболеваний, однако может иметь разные особенности. При туберкулезе — она может появляться при физической нагрузке. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза, когда легочные ткани сильно поражены.

Для COVID-19 она характерна не только при легкой форме течения заболевания, но и может появляться при средней и тяжелой. Также при тяжелой форме коронавируса может происходить отхаркивание кровью. В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах.

Характерне симптомы COVID-19:

головная боль;

насморк;

заложенность носа;

искажение вкуса и/или запаха или полная потеря их восприятия;

боли в горле и мышцах.

Также для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.

В любом случае, заболевшему человеку следует консультироваться с врачом и не ставить диагнозы самостоятельно.