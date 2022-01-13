Украина Тарифы на газ для украинцев пересчитают: сколько заплатим

2022-01-13 19:40

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что с 1 мая пересмотрят тарифы на газ, поскольку именно тогда закончится срок действия зафиксированных на год тарифов.

Он отметил, что переломный момент на европейских рынках наступит как раз в конце апреля.

"У нас была зафиксирована цена на год, но 1 мая срок действия истекает. Поставщики должны определить новую годовую цену – до мая 2023 года… Какой будет эта цена, вопрос открытый. Зависит от того, что будет на рынке. Есть ожидания, что, начиная с конца апреля, цены будут снижаться. Форвардные цены на лето намного ниже, чем цены нынешней зимой", – заявил Витренко.

Новые майские цены на газ будут зависеть от ситуации на рынках в Европе. Поскольку Украина интегрирована в общеевропейский газовый рынок. А там есть предпосылки для подорожания газа. В то же время некоторые аналитики говорят, что к лету цены на энергоносители пойдут на спад.

В основном поставщики на одном уровне держат годовые тарифы на газ для потребителей – 8 грн за кубометр.

В Украине до конца отопительного сезона действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн/куб.

Клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фіксований" платят 7,96 гривны за один кубометр. Такая цена будет действовать до апреля 2022 года.

В то же время в Кабмине прогнозируют на 13% подорожание газа. А до конца года цена может возрасти до 20%.

Также, с 1 января вырастет стоимость доставки газа в среднем на 4,1%. НКРЭКУ установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", ПАО "Лубныгаз", АО "Николаевгаз", АО "Тисменицагаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз".

Самые низкие тарифы были установлены для АО "Киевгаз" – 0,32, АО "Харьковгоргаз" – 0,43, ЧАО "Кременчуггаз" – 0,46, АО "Криворожгаз" – 0,53, АО "Черкассыгаз" – 0,57 грн/куб. м.