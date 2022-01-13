Щедрый вечер 13 января: что строго запрещено делать в этот день, приметы

2022-01-13 22:00

13 января украинцы отмечают Щедрый Вечер, главными атрибутами которого по сей день являются богатый праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы. Нередко в этот день девушки гадают о будущем замужестве.

Что нельзя делать в этот день, важные приметы, запреты, традиции и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Обряды дня напоминают обряды Сочельника. Название "щедрый" связано с обычаем готовить богатый скоромный стол, в отличие от Святого вечера.

Щедрый Вечер – завершающий период первой половины святок. В этот день устраивали пышный пир. Готовили самые большие и самые сытные блюда – свинину, мясные запеканки, запекали индейку, сладости украшали медом и орехами. В гости приглашали всех – от дальних родственников до заплутавших путников.

В этот день сама вселенная щедра к людям. На улице обычно царит хорошая погода, а среди людей - дружелюбная атмосфера. По этой причине и традиции дня связаны с щедростью. А потому 13 января важно проявлять сострадание, оказывать помощь и сглаживать конфликты.

К слову, магия этого дня помогает обогатиться, получить крупную денежную сумму, сохранить свое благосостояние и приумножить его. Именно поэтому на Щедрец издавна проводят денежные практики.

Народные приметы