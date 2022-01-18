Украина Украинцам стали приходить "двойные" платежки за газ

2022-01-18 20:20

 

В Украине поставщики газа могут взимать с потребителей абонентскую плату за отопление, помимо основного платежа за газ.

Об этом говорится в законах "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете коммунальных услуг".

Ранее эта норма действовала только в Киеве, однако в январе обновленные платежки начали получать и жители других городов, например, Тернополя.

В Тернопольском горсовете объясняют, что деньги с абонплаты будут потрачены на обслуживание счетчиков и теплосетей.

Сумма абонплаты в платежке рассчитывается по определенной формуле, которую ввел Кабмин: 2*ПМ*2,58*0,15*К, где:

ПМ – это прожиточный минимум;

2,58 – это среднее количество человек в семье;

0,15 – это средняя доля расходов на коммунальные услуги от общего дохода;

К – коэффициент, для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009.

Это означает, что граничный размер абонентской платы будет повышаться пропорционально увеличению прожиточного минимума.

Тарифы на газ
1 мая в Украине пересмотрят тарифы на голубое топливо, поскольку именно в этот день заканчивается срок действия зафиксированных тарифов на год.

Цена газа для украинцев во многом будет зависеть от ситуации на биржевых рынках Европы. По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, к концу апреля можно ожидать снижения цен, но точно сказать ничего нельзя.

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