Украина Индексация с 1 марта: в Минсоцполитики рассказали о повышении пенсии

2022-01-25 20:20

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления, который обеспечит с 1 марта 2022 года повышение ряда пенсий и социальных выплат.

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления, который обеспечит с 1 марта 2022 года повышение ряда пенсий и социальных выплат.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Проект постановления разработан во исполнение законов Украины насчет общеобязательного государственного пенсионного страхования, пенсионного обеспечения военнослужащих, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и с целью осуществления дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2022 году.

В документе предлагается:

проиндексировать на 14 % страховые пенсии, назначенные до 2019 года (при этом сумма повышения будет не меньше 100 грн, а средний размер повышения составит около 500 грн);

пенсии военным (средний размер повышения составит 700 грн);

минимальные размеры пенсий по инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС (средний размер повышения составит 400 грн) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

В проекте постановления предлагается установить доплату лицам, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, в сумме 135 грн в месяц и повысить минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью І группы и лицам с полным страховым стажем (30/35 лет) с 2200 до 2300 грн, а для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, которые не имеют полного стажа, увеличить на 166 грн — до 2100 грн.

В ведомстве также предлагают увеличить:

на 400 грн (с 1700 грн до 2100 грн) размер государственной помощи для получателей пособия на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье;

на 166 грн (с 1934 грн до 2100 грн) планируется повышение для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь.

В Минсоцполитики предлагается определить индексацию на 14 % размеров ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей.

Таким образом, после перерасчета выплаты составят для лиц в возрасте 75-80 лет — 456 грн; лиц в возрасте 80+ — 570 грн.

Ранее мы писали, что многие украинские пенсионеры, которые имеют большой стаж, жалуются на то, что последний практически не отражается на размере их пенсии.