Коронавирус Карантин снова ужесточают, что и для кого изменится уже с 26 января: "Количество госпитализаций резко увеличилось"

2022-01-26 20:40

 

Ситуация с коронавирусом в Украине снова ухудшилась, из-за чего местами по стране ужесточили карантинные ограничения.

В частности, из-за резкого роста числа зараженных ужесточить карантин решили в Тернополе и Львовской области.

Так, в Тернополе с 26 января запретили проводить массовые мероприятия. Залы театров и кинотеатров в городе снова можно заполнять только наполовину, а в ТРЦ не будут пускать без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Школы также смогут перевести старшеклассников на дистанционное обучение, однако это решение останется за ними.

В свою очередь, во Львовской области всем учебным заведениям, за исключением детских садов, уже посоветовали перейти на онлайн обучение до 4 февраля. В области также запретили проведение массовых мероприятий и сократили разрешенную заполненность общественного транспорта на 50%.

В области также не исключают введение еще более жестких карантинных мер, если до 1 февраля ситуация не улучшится. При этом отмечается, что речь не идет о самом Львове – карантин ужесточили только в области.

"Особенно нас беспокоит детское население. Буквально за три дня количество госпитализаций увеличилось почти в полтора раза", - подчеркнул директор Львовского областного лабораторного центра Минздрава Олег Когут.

Отметим, что по данным Минздрава на утро 26 января в Украине зафиксирован 24 321 новый случай заболевания коронавирусом. За сутки от вируса в стране скончался 141 человек и еще 5514 человек выздоровели.

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