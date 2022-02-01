Украина Тарифы на газ: сколько украинцы заплатят в феврале

2022-02-01 19:00

 

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в феврале 2022 года.

Базовые фиксированные цены будут колебаться от 7,7 до 12 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 8 гривен за кубометр. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится большая часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Месячные цены, которые компании предлагают на февраль, достигают 60 гривен за кубометр. В частности, "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 57,5 гривен за кубометр, (в январе также 57,5 гривен за кубометр).

Кроме того, компания "Светлогаз" установила на февраль тариф на уровне 37,99 гривен (в январе - 49,00 гривен за кубометр), "Хмельницькэнергозбыт" - 39,50 гривен (в январе - 55,50 гривен).

На рынке есть и более выгодные предложения. В частности, "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на февраль на уровне 7,99 гривен за кубометр.

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