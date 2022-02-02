Спорт ФБР призывает не пользоваться мобильными телефонами во время Олимпийских игр 2022

2022-02-02 21:40

Федеральное бюро расследований США призывает спортсменов и посетителей, направляющихся на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, временно не пользоваться телефонами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Сообщение со стороны ФБР содержит предупреждение о кибератаках со стороны китайских властей. Также отметили о вредоносном программном обеспечении, кражи данных и установки "инструментов отслеживания" на гаджетах.

Цитата

"ФБР призывает всех спортсменов и посетителей оставлять свои мобильные телефоны дома и использовать временный телефон во время зимних игр", - говорится в сообщении.

Впоследствии добавили, что Национальные олимпийские комитеты некоторых западных стран также рекомендовали не использовать персональные мобильные телефоны. Предупреждение поступило от группы по кибербезопасности Citizen Lab. В январе компания рассмотрела официальное приложение для Олимпиады, которое посетители должны загрузить для целей мониторинга здоровья Covid. В нём обнаружили ошибки шифрования, которые позволяли третьим лицам получить доступ к документам, аудио и другим файлам.

Сам Китай отверг такие замечания и заверил, что никаких кибератак не было и не будет.