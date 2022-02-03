Эксперты рассказали, насколько новые штаммы коронавируса опасны для детей

2022-02-03 19:20

С появлением новых штаммов коронавируса говорят об их более агрессивном воздействии на людей, в том числе и детей. Такая информация вызывает обеспокоенность родителей, так как вначале пандемии считалось, что дети легко переносят коронавирусную инфекцию.

Однако эти выводы делались, исходя из опыта заболеваемости сезонными (непандемическими) штаммами коронавирусов, входящими в семейство ОРВИ. В отношении нового, пандемического коронавируса, который сегодня называют SARS-CoV-2, информации практически не было.

Со временем начали появляться наблюдения, которые показывают, что у детей есть особенности в течении COVID-19 и его дальнейших последствиях. Большую настороженность вызывают и появляющиеся новые штаммы SARS-CoV-2, к которым, как предполагается, люди оказываются более восприимчивыми.

Почему так много штаммов SARS-CoV-2 и будет ли их больше

Причина появления такого разнообразия штаммов коронавируса кроется в высокой способности РНК-содержащих вирусов, к которым относится SARS-CoV-2, к мутациям. Есть точка зрения, что одним из факторов, предрасполагающим к быстрым вирусным изменениям, может быть большое число невакцинированных и инфицированный людей во всем мире. Как в случае с вирусом гриппа, высокая изменчивость которого является причиной ежегодного изменения спектра его циркулирующих штаммов и сохранения восприимчивости к ним тех, кто уже успел переболеть.

Дети и новые штаммы коронавируса: действительно ли вирус становится агрессивнее

Сегодня однозначного ответа на этот вопрос не существует. Для того чтобы сделать выводы, нужны клинические исследования с достаточным числом заболевших COVID-19 детей, как того требует доказательная медицина. Очевидно, что каждый новый штамм SARS-CoV-2 не сможет сразу инфицировать огромное число детей, что позволит незамедлительно организовать наблюдение над ними, и через несколько месяцев сделать определенные выводы.

Кроме того, как известно, коронавирусная инфекция у детей может вызывать отсроченные во времени последствия, например, развитие мультисистемного воспалительного синдрома, поэтому на исследование потребуется много время, за которое может появиться еще один коронавирусный мутант.

Поэтому вся информация строиться на предположении о том, что каждая новая мутация коронавируса представляет большую угрозу для людей, так как новым штаммам с каждым разом все легче распространяться от человека к человеку, и может вызывать более тяжелое заболевание. Не исключением являются и дети, которые также не имеют сформированной иммунной защиты против них. Вдобавок их развивающаяся иммунная система не способна в полной мере справиться с новым типом вируса, что предполагает тяжелое и осложненное течение болезни при заражении им.

Как защитить ребёнка и что делать, если он заболел

Меры защиты от новых штаммов пандемического коронавируса ничем не отличаются от общеизвестных. Это ношение масок в общественных местах, соблюдение социального дистанцирования, гигиена рук. Этих правил должны придерживаться все: и дети, и ухаживающие за ними взрослые, особенно невакцинированные. Согласно исследованиям, доступные сегодня вакцины способны вызывать иммунную защиту против всех известных штаммов коронавирусов. Тем не менее дети относятся к неохваченному вакцинопрофилактикой контингенту, и хотя в некоторых странах возрастная граница для проведения вакцинации постепенно снижается, в нашей стране вакцинопрофилактика у детей пока остается рекомендуемой, а не обязательной процедурой. Поэтому по возможности необходимо вакцинироваться всем взрослым, с которыми контактирует ребенок, чтобы уберечь его от заражения.

Если инфицирование все же произошло или ребенок побывал в контакте с заболевшим COVID-19, важно сразу обратиться к врачу, чтобы начать лечение, не дожидаясь появления у него симптомов коронавирусной инфекции. Ведь у детей она может протекать легко или бессимптомно, что повышает вероятность ее вовремя не заметить. Но это не гарантирует того, что коронавирус не оставит свой след в детском организме, который в скором времени может проявиться в виде отдаленных последствий.