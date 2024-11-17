Украинцы начали получать новые платежи за газ: что об этом известно

2024-11-17 10:30

Новые платежки от газовщиков - за техническое обслуживание, начали получать украинцы. Это связано с плановыми проверками внутридомовых сетей. Больше всего внимания во время отопительного сезона, так как во многих домах колонки и котлы индивидуального отопления. И утечки газа в случае неисправности могут стоить жизни. Платежки за техобслуживание, объясняют газовщики, будут присылать не ежемесячно, а раз в несколько лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бригада службы по техническому обслуживанию газовых сетей обследует дома. Должны тщательно проверить каждую трубу и кран, чтобы убедиться, что в системе нет утечек. Один из первых участков, и сразу понятно - приехали не зря. Прибор фиксирует утечку. Дом относительно новый, трубы в хорошем состоянии- следующий участок без неприятных сюрпризов.

"Техническое обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения, осуществляется для того, чтобы выявить утечки газа, предупредить возможные аварийные ситуации. Так что техническое обслуживание основывается на планово-предупредительной системе работ, если говорить простыми словами, делается для безопасности потребителей газа", - говорит начальник пресс-центра Днепровского филиала „Газсети“ Никита Лучкин.

По статистике, в каждой украинской многоэтажке газовщики находят до десяти утечек. Только в Днепре с начала года, говорят, уже проверили более 700 домов и устранили почти 9 тысяч утечек.

Согласно нормам выполнять техническое обслуживание газовых сетей необходимо раз в три или пять лет. Периодичность зависит от срока эксплуатации сетей. Соответственно платить за услугу тоже надо будет раз в несколько лет.

"Если мы говорим о сроке эксплуатации газовых сетей в многоквартирном доме, который составляет более 25 лет, то такие газовые сети должны обслуживаться раз в 3 года, соответственно и начисление за услугу технического обслуживания будет осуществляться раз в 3 года. Если газовые сети эксплуатируются менее 25 лет, соответственно начисление за техническое обслуживание осуществляется один раз в 5 лет", - говорит начальник пресс-центра Днепровского филиала „Газсети“ Никита Лучкин.

В Днепре абоненты уже начали получать первые квитанции за ТО. Там указан отдельный счет. Но кроме плановых работ по техобслуживанию, много хлопот и с работоспособностью распределительных сетей в целом. Больше всего работы в прифронтовых регионах, где россияне сознательно бьют по электро-, водо- и газосетям. С начала года специалисты "Газсети" ликвидировали более 1400 аварий. Восстановили распределение газа в почти 60 тысяч домохозяйств.

"Враг регулярно повреждает наши газораспределительные сети. Мы реагируем на это, стараемся вовремя все устроить и возобновить устойчивые поставки, стабильные поставки природного газа нашим потребителям. Это важно. И я уверен, что наши потребители заметили нашу реакцию по скорости восстановления, а также стабильности поставок газа во всех регионах", — говорит председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

В "Нафтогазе" напоминают: заботиться о газовой безопасности нужно и во время войны. Так что если слышите специфический запах в доме — сразу звоните на 104. И важно вовремя обслуживать сети и оборудование. Ведь предотвратить аварию лучше, чем устранять ее последствия.