Политика Германия продолжит "осторожный курс" по вопросам войны и мира, - Шольц

2024-11-26 17:37

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сохранять "осторожный курс в вопросах войны и мира" в случае переизбрания на пост главы правительства.

Об этом он сообщил в эфире программы Heute Journal на телеканале ZDF, информирует Цензор.НЕТ.

Шольц отметил, что война в Европе является серьезной темой, которая волнует многих немцев, в том числе и его самого. "В такой войне необходимо хорошо подумать, как быть умными, как действовать осторожно, ... разумно действовать, когда речь идет о войне и мире", - подчеркнул политик.

Он также отметил, что не согласен с постоянной критикой, которая звучит в течение последних трех лет, мол, Германия делает недостаточно для поддержки Украины. По его словам, ФРГ уже давно стала одним из главных поставщиков помощи для Киева.

Канцлер подчеркнул, что Германия как крупнейший союзник Украины должна придерживаться взвешенной политики. Он упомянул, что передача дальнобойных ракет и разрешения на использование немецкого оружия для атак по территории России не соответствуют этому курсу.

"Я думаю, что такой курс находит поддержку большинства граждан, и это будет возможным, только если я буду и дальше его представлять", - заявил Шольц.

Глава правительства сказал, что позиция Германии базируется на ее статусе как неядерной державы в центре Европы, которая должна тщательно обдумывать свои действия.

Диалог с Россией и будущее мирных переговоров

Шольц также коснулся критики, связанной с его телефонным разговором с Путиным. Он сказал, что звонок был "ответственным и необходимым" шагом, поскольку диалог остается важным для донесения позиции Германии. Политик подчеркнул, что его разговоры с Путиным никогда не были дружескими и направлены исключительно на четкое сообщение: Германия не прекратит поддерживать Украину.

Канцлер отметил, что Россия должна участвовать в будущих мирных переговорах, ведь только через диалог можно достичь стабильного решения конфликта. На упреки об использовании Украины в своей предвыборной кампании канцлер ответил категорически, назвав подобные заявления "позорными".