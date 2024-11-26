Мир Байден и Макрон объявят о перемирии между Израилем и "Хезболлой", - Reuters

2024-11-26 20:04



Президенты Соединенных Штатов Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон в течение 36 часов объявят о прекращении огня в Ливане между Израилем и группировкой "Хезболла". В Израиле не все довольны проектом соглашения о перемирии.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в Вашингтоне заявил, что "мы близки" (к заключению соглашения. - ред.). Однако, по его словам, "ничего не делается, пока не будет сделано все".

Французское председательство отметило, что переговоры о прекращении огня достигли существенного прогресса. В Иерусалиме высокопоставленный израильский чиновник отметил агентству, что правительство Израиля соберется во вторник, 26 ноября, чтобы одобрить соглашение о перемирии с "Хезболлой".

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху отказался комментировать сообщения о согласовании текста соглашения. Впрочем, высокопоставленный израильский чиновник сообщил Reuters, что Кабинет министров Израиля во вторник планирует утвердить текст соглашения.

Ранее израильские чиновники заявили, что соглашение о прекращении войны приближается, хотя некоторые вопросы остаются нерешенными. Два высокопоставленных ливанских чиновника выразили сдержанный оптимизм, даже несмотря на то, что Израиль продолжает обстрелы из авиации, а "Хезболла" - ракетные удары.

Серьезные препятствия преодолены

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что правительство страны сохранит способность нанести удар по южному Ливану при любом соглашении. При том, что ливанское правительство ранее высказывалось против формулировки, которая предоставляла бы Израилю такое право.

В Бейруте заместитель спикера парламента Ливана Элиас Бу Сааб заявил агентству, что не осталось "никаких серьезных препятствий" для начала реализации предложенного США режима прекращения огня с Израилем, "если только Нетаньяху не передумает".

Он отметил, что это предложение предусматривает вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание в течение 60 дней регулярной ливанской армии в приграничном регионе, который долгое время был оплотом "Хезболлы".

По словам Сааба, вопрос о том, кто будет контролировать соблюдение режима прекращения огня, был решен за последние 24 часа. Этим займется комитет из пяти стран под председательством США. Одна из этих стран - Франция.

Осторожный скептицизм

Тем временем администрация президента США Джо Байдена акцентировала на дипломатических механизмах прекращения конфликта в Ливане, даже несмотря на тотальную заморозку всех переговоров о прекращении параллельной войны в Секторе Газа.

Дипломатия по Ливану сосредоточена на восстановлении режима прекращения огня. Она основана на Резолюции Совета Безопасности ООН 1701, которая положила конец последней большой войне между Израилем и группировкой в 2006 году.

Резолюция требует от "Хезболлы" отвести своих боевиков примерно на 30 км от израильской границы, за реку Литани, а от регулярной ливанской армии - войти в приграничный регион.

Израиль и "Хезболла" обвиняли друг друга в том, что не смогли выполнить это соглашение в прошлом. Тель-Авив заявляет, что новое перемирие должно позволить ему нанести удар по всем боевикам и оружию "Хезболлы", которые остаются к югу от реки.

Агентство также сообщает, что соглашение может выявить расколы в правом правительстве Бинямина Нетаньяху. Ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль должен продолжать войну до "абсолютной победы". Обращаясь к Нетаньяху, он сказал: "Еще не поздно остановить это соглашение!"

На севере Израиля несколько мэров приграничных городов выразили неудовлетворенность перспективами прекращения огня. Они опасаются, что положения о мониторинге не помешают "Хезболле" восстановить свои позиции в приграничном регионе.

Добавим, что проект соглашения о прекращении огня 14 ноября правительству Ливана передала посол США Лиза Джонсон.

Война между Израилем и "Хезболлой"

С начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа, боевики исламской группировки "Хезболла" при поддержке Ирана, начали обстреливать ракетами территорию Израиля.

За последние месяцы взаимные обстрелы приобрели серьезные масштабы и в начале октября израильская армия вошла в южные районы Ливана, чтобы оттеснить террористов дальше от границы между государствами.

Несмотря на указанный прогресс в переговорах, боевые действия усилились. В минувшие выходные, Израиль провел ряд мощных авиаударов по Бейруту, в результате одного из которых погибли по меньшей мере 29 человек. В ответ "Хезболла" выпустила по Израилю 250 ракет.

23 ноября израильская армия атаковала объекты исламистов в ливанском районе Дахия и по центру Бейрута.

За день до того, ЦАХАЛ ударила по центрам по производству оружия "Хезболлы" в Бейруте.