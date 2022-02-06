Украина В Украине снова подорожают подсолнечное масло, гречка и другие продукты

2022-02-06 11:30

 

Украинцы в 2022 году почувствуют рост цен на продукты на своих кошельках. Такой неутешительный прогноз дала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало изданию КП в Украине.

Так, эксперт предупреждает, что продуктовая корзина станет дороже в среднем на 20%

При этом существует некая "очередность" роста цен. Например, первым изменит ценник подсолнечное масло. И проблема здесь - в резком падении объемов мирового производства масличных культур, что привело в подорожанию масла в Украине на 85%, отмечает Инна Сало.

"В начале января оно стоило в среднем 61,43 гривны за литр. Через полгода оно может подорожать на 20% − до 75 гривен/литр", - сказала Сало.

Эксперта считает, что прибавит в цене и самая популярная у украинцев крупа - гречка - до 65 гривен за килограмм. Не отстанут и другие крупы, например, ячневая подорожает на 10-12%, пшенная - на 10-15%.

Как сообщалось ранее, по расчетам ученых, борщ в январе 2022 года подорожал в 2 раза. Цены на тепличные овощи в Украине могут резко вырасти в зимне-весенний период 2022 года.

Напомним, цены на продукты зависят от стоимости электроэнергии и газа. Так, например, за год хлеб подорожал на 18%.

Как сообщалось ранее, украинцев предупреждают, что на прилавках магазинов появились поддельные товары. Фальшивки могут быть смертельно опасными. Украинцев предупреждают о поддельной колбасе.

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