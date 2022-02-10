Политика СМИ Посольство США может переехать из Киева на Западную Украину

2022-02-10 12:15

Посольство США в Киеве может переехать в один из западных регионов страны в случае возможного "вторжения России". Окончательное решение еще не принято, но переговоры ведутся.

Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, пишет BuzzFeed.

"Посольство США в Киеве присматривается к западной Украине, разрабатывая планы на случай возможного нападения России. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, пока посольство не приняло никаких решений по этому вопросу, активно обсуждается переезд куда-то на Западную Украину", - сообщает издание.

При этом в Госдепе США в ответ на запрос журналистам заявили, что "на данный момент сообщить нечего", посольство в украинской столице продолжает оказывать большинство консульских услуг.