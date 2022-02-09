Коронавирус В МОЗ раскрыли реальные данные по госпитализациям и смертности от штамма Омикрон

2022-02-09 09:03

«Омикрон»-волна коронавируса в среднем вызывает девять смертей на каждую тысячу случаев заболеваний, в то время как от «Дельта»-волны умирало в среднем 13 человек из тысячи инфицированных. Такие данные озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, теперь благодаря вакцинации при 40 тысячах случаев в сутки в Украине госпитализируется не более 4 тысяч человек.

"То есть только каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждый четвертый", – отметил Ляшко.

Кроме того, сейчас в Украине загруженность коек с кислородом составляет 40,9%. Пациенты с назначенной кислородной терапией занимают лишь треть всех имеющихся в стране коек с кислородом. Две из трех реанимационных кроватей остаются свободными, констатировал глава МОЗ.