Коронавирус В МОЗ раскрыли реальные данные по госпитализациям и смертности от штамма Омикрон

2022-02-09 09:03

«Омикрон»-волна коронавируса в среднем вызывает девять смертей на каждую тысячу случаев заболеваний, в то время как от «Дельта»-волны умирало в среднем 13 человек из тысячи инфицированных. Такие данные озвучил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, теперь благодаря вакцинации при 40 тысячах случаев в сутки в Украине госпитализируется не более 4 тысяч человек.

"То есть только каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждый четвертый", – отметил Ляшко.

Кроме того, сейчас в Украине загруженность коек с кислородом составляет 40,9%. Пациенты с назначенной кислородной терапией занимают лишь треть всех имеющихся в стране коек с кислородом. Две из трех реанимационных кроватей остаются свободными, констатировал глава МОЗ.

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Еще три области Украины попали в "красную" зону 2022-02-08 21:20
Стало известно, когда пенсионерам начнут раздавать смартфоны 2022-02-08 16:30
В Украине изменилось деление на зоны адаптивного карантина - полный список 2022-02-08 14:10