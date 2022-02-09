Украина ВНО-2022: список предметов для поступления в университеты

2022-02-09 16:40

Министерство образования и науки Украины обнародовало перечень предметов, необходимых для поступления в высшие учебные заведения страны в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обязательным для каждого предмета, вне зависимости от выбранной специальности (гуманитарная либо техническая - "Апостроф") является экзамен по украинскому языку и литературе. При этом отмечается, что результаты ВНО отдельно по украинскому языку нельзя использовать вместо результата экзаменов по украинскому языку и литературе.

Если выпускник вступает на медицинские, фармацевтические и ветеринарные специальности, ему нужно будет сдавать экзамены в зависимости от соответствующих специальностей.

Абитуриентам, которые поступают на младшего бакалавра, нужно будет сдать следующие предметы: украинский язык и литературу, а также предмет на выбор из перечня вторых и третьих предметов. Если речь идет о специальностях, связанных с искусством, то учитывается еще и результат творческого конкурса.

Тем абитуриентам, которые поступают на младшего специалиста или младшего бакалавра, нужно сдавать экзамены по двум предметам, а также сдать профессиональный экзамен. Речь идет о таких предметах, как украинский язык либо украинский язык и литература, также предмет на выбор из перечня вторых и третьих предметов.

В случае поступления на бюджетную форму обучения сдается экзамен по математике или истории Украины, а при поступлении на контракт учебные заведения могут предложить свой список предметов по выбору абитуриента.