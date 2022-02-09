Украина Упростит жизнь миллиону украинцев: в "Дії" появится новый документ

2022-02-09 22:00

Сервис "Дия" в скором времени представит электронное удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства.

Об этом рассказывает "Апостроф" со ссылкой на официальный телеграмм-канал "Дия".

9 февраля, в среду, правительство приняло соответствующее постановление. Теперь у более 1,2 млн украинцев будет удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства в своем телефоне.

"Это позволит ввести удобные электронные сервисы, которые упростят жизнь ветеранов и людей, на которых распространяется Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", - пишут в "Дия".

Также цифровой сервис напоминает, что документы в приложении "Дия" не хранятся, а подтягиваются из соответствующих реестров.

Электронное удостоверение ветерана в "Дия" реализуется Минветеранов совместно с Минцифрой при поддержке IREX.