Украина Задержан подозреваемый в нападении на помощника генпрокурора Украины

2022-02-10 11:16

Правоохранители задержали иностранца, который подозревается в нападении на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 34-летнему иностранцу объявили подозрение по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296) Уголовного кодекса.

В МВД добавили, что розыск его подельников продолжается.

Напомним, ранее в Киеве избили советника генпрокурора Ирины Венедиктовой - Зураба Адеишвили. По данным СМИ, инцидент связан с его деятельностью в Грузии.

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