Задержан подозреваемый в нападении на помощника генпрокурора Украины

Правоохранители задержали иностранца, который подозревается в нападении на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 34-летнему иностранцу объявили подозрение по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296) Уголовного кодекса.
В МВД добавили, что розыск его подельников продолжается.
Напомним, ранее в Киеве избили советника генпрокурора Ирины Венедиктовой - Зураба Адеишвили. По данным СМИ, инцидент связан с его деятельностью в Грузии.