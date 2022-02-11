Мир Hulu анонсировал выход нового сезона мультсериала Футурама - известен сюжет

2022-02-11 22:12

Онлайн-кинотеатр Hulu анонсировал выход 20 новых серий мультсериала Футурама, съемки которых начнутся в текущем месяце.

Как сообщает Deadline, премьера картины запланирована на 2023 год с участием старых героев. Известно, что Билл Уэст будет озвучивать Фрая, а Кэти Сагал - Лилу. Также к актерскому составу присоединились Лорен Том, Фил ЛаМарр, Дэвид Херман, Тресс МакНилл и Морис Ламарш. Продюсерами выступили Мэтт Гренинг и Дэвид Сэмюэл Коэн.

Напомним, ранее вышло семь сезонов и четыре полнометражные анимационные ленты: Большой куш Бендера, Зверь с миллиардом спин, Игра Бендера и В дикие зеленые дали. За время своего существования мультфильм получил шесть премий Эмми и две награды Выдающаяся анимационная программа. Также семь премий Энни, две награды Экологический медиа и две награды WGA.

По сюжету разносчик пиццы - 25-летний Филип Фрай еще в 1999 году замерз и проснулся через 1000 лет. В новом сезоне, который будет разделен на две части, события снова развернутся в 31 веке.