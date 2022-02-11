Украина Смертельное ДТП с кортежем: Полиция провела обыски у Ярославского и мужчины, который назвался его водителем

2022-02-11 10:45

Сегодня в Харькове провели ряд обысков по делу о смертельном ДТП с автомобилем из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Также обыски провели и у мужчины, который назвался водителем совершившего ДТП авто и пришел с повинной.

"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в отеле и по месту жительства харьковского бизнесмена и адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП", - говорится в сообщении.

Целью обыска называется изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждения использования автомобиля Мерседес и причастности других лиц к совершению ДТП.

Следователи открыли уголовные производства по двум статьям УК.

Напомним, вчера стало известно, что авто из кортежа Ярославского насмерть сбило мужчину под Харьковом. Сам Ярославский прокомментировал ДТП, заявив, что спал и ничего не знает. Позже стало известно, что водитель из кортежа Ярославского явился в полицию.

Вскоре после этого глава МВД Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина, который подозревается в попытке сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Ярославского. Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль расследование ДТП.