Украина видео Нацотбор на Евровидение 2022: объявлен победитель, который представит Украину

2022-02-13 13:30

 

Певица Alina Pash стала победительницей национального отбора на Евровидение-2022. Она будет представлять Украину в итальянском Турине с песней "Тени забытых предков".

Результат нацотбора был объявлен вечером 12 февраля. Она получила 15 баллов: 8 от судей и 7 — от зрителей.

Победителя выбирали по результатам голосования зрителей (50%) и жюри (50%). Все желающие могли проголосовать за своего любимого исполнителя.

В нацотборе приняли участие группа "Cloudless", Michael Soul, группа "Our Atlantic", Barleben, группа "Kalush Orchestra", певица Roxolana, певец Wellboy, Alina Pash.

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