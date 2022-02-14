Украина Пенсионеры могут потратить "вакцинальную тысячу" на коммуналку

2022-02-14 17:00

 

Такая возможность для украинцев старше 60 лет и людей с инвалидностью стала доступна с сегодняшнего дня.

С понедельника, 14 февраля, украинцы старше 60 лет и граждане с инвалидностью могут потратить тысячу гривен из єПідтримки на оплату коммунальных услуг. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"С сегодняшнего дня люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств єПідтримки", - написал Федоров.

Также министр напомнил, что потратить средства можно в течение 9 месяцев.

Отметим, 9 февраля Кабинет министров продлил срок использования "ковидной тысячи" с четврех до девяти месяцев. Также было утверждено с 14 марта выделение дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации.

Напомним, с 19 января тысячу за вакцинацию на лекарства могут тратить граждане старше 60 лет.

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