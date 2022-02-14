Политика Зеленский дал уехавшим депутатам сутки на возвращение в Украину

2022-02-14 19:40

На вопрос журналистов, где находится его семья, президент ответил, что его семья всегда с ним и с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов и бизнесменов, которые покинули Украину, вернуться в страну в течение 24 часов. Об том он заявил на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я от себя хочу попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в страну. Считаю, что они должны вернуться, иначе нам нужно всем как государству, как руководству, делать выводы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "мы живем в великое время".

"Что касается политиков, дипломатов, бизнесменов... Думаю, что остаются надежные, остаются граждане Украины... На этом пути важно, кто с тобой", - заявил Зеленский.

На вопрос журналистов, где находится его семья, президент ответил: "Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной".

Напомним, накануне сообщалось о 37 нардепах, которые находятся за пределами Украины.