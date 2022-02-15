Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине резко снизилось, но смертность очень высокая

2022-02-15 15:15

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека. Число летальных случаев увеличилось более чем в два раза: со 142 до 305. 

"За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884)", - сообщает Минздрав Украины.

За прошедшие 24 часа госпитализированы 1889 человек, от осложнений ковид погибли 305 пациентов. При этом выздоровели более 23 тысяч граждан.

Сколько новых случаев заражния зафиксировано в областях за сутки:

  • Винницкая область – 724
  • Волынская область – 1179
  • Днепропетровская область – 2446
  • Донецкая область –1458
  • Житомирская область – 626
  • Закарпатская область - 472
  • Запорожская область –1340
  • Ивано-Франковская область – 317
  • Киев – 4584
  • Киевская область – 1228
  • Кировоградская область – 432
  • Луганская область - 772
  • Львовская область – 999
  • Николаевская область – 954
  • Одесская область – 3315
  • Полтавская область – 1375
  • Ровенская область – 794
  • Сумская область - 794
  • Тернопольская область – 344
  • Харьковская область – 1354
  • Херсонская область – 475
  • Хмельницкая область - 679
  • Черкасская область - 1192
  • Черновицкая область – 648
  • Черниговская область – 1223
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