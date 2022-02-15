Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине резко снизилось, но смертность очень высокая

2022-02-15 15:15

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека. Число летальных случаев увеличилось более чем в два раза: со 142 до 305.

"За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884)", - сообщает Минздрав Украины.

За прошедшие 24 часа госпитализированы 1889 человек, от осложнений ковид погибли 305 пациентов. При этом выздоровели более 23 тысяч граждан.

Сколько новых случаев заражния зафиксировано в областях за сутки: