Число новых случаев COVID-19 в Украине резко снизилось, но смертность очень высокая
2022-02-15 15:15
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека. Число летальных случаев увеличилось более чем в два раза: со 142 до 305.
"За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884)", - сообщает Минздрав Украины.
За прошедшие 24 часа госпитализированы 1889 человек, от осложнений ковид погибли 305 пациентов. При этом выздоровели более 23 тысяч граждан.
Сколько новых случаев заражния зафиксировано в областях за сутки:
- Винницкая область – 724
- Волынская область – 1179
- Днепропетровская область – 2446
- Донецкая область –1458
- Житомирская область – 626
- Закарпатская область - 472
- Запорожская область –1340
- Ивано-Франковская область – 317
- Киев – 4584
- Киевская область – 1228
- Кировоградская область – 432
- Луганская область - 772
- Львовская область – 999
- Николаевская область – 954
- Одесская область – 3315
- Полтавская область – 1375
- Ровенская область – 794
- Сумская область - 794
- Тернопольская область – 344
- Харьковская область – 1354
- Херсонская область – 475
- Хмельницкая область - 679
- Черкасская область - 1192
- Черновицкая область – 648
- Черниговская область – 1223