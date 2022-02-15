ДТП с кортежем Ярославского. Из морга исчезла одежда погибшего – Монастырский

После резонансного смертельного ДТП с участием кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского из морга в Днепре исчезла одежда погибшего. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в сегодняшнем видеообращении.
Глава МВД напомнил о попытках "повесить" гибель в ДТП на постороннего человека, после чего он уволил начальника харьковской полиции. Однако и после этого, по словам Монастырского, попытки сфальсифицировать дело продолжаются.
По его словам, вчера стало известно, что из перечня вещдоков в морге исчезла одежда погибшего. Полиция провела 11 обысков в связи с этим и открыла производство по статье о скрытии доказательств.
"Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное", – заявил министр.
Он призвал Ярославского как можно скорее вернуться в Украину, так как к нему у правоохранителей есть "много вопросов".
- В ночь на 10 февраля под Чугуевом Харьковской области кортеж Ярославского сбил насмерть мужчину. Нацполиция сообщила, что вызывает Ярославского на допрос, но, по данным УП, бизнесмен срочно вылетел в Лондон.
- Ярославский утверждает, что не причастен к смертельному ДТП, поскольку якобы спал дома в это время.
- В группе DCH бизнесмена заявили, что за рулем был водитель одной из вспомогательных служб компании. Однако в МВД это опровергли и уволили главу полиции Харьковской области. ГБР открыло дело о фальсификации ДТП.