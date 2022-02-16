Коронавирус В Украине полностью привиты более 15 млн человек - какие вакцины наиболее популярны

2022-02-16 11:45

В Украине полную иммунизацию от COVID-19 прошли свыше 15 млн граждан, сообщают в Минздраве.

За минувшие сутки было сделано 65 805 прививок, что немного превышает показатель предыдущего дня. Первую дозу вакцины получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307, дополнительную дозу получили 542 человека, а бустерную дозу – 17 709.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 49 639. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 10 975, Moderna – 4 288 и AstraZeneca – 903.

С начала вакцинальной кампании получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Вашингтон создал оперативную группу для ответных действий США на случай вторжения России

2022-02-16 09:41

Нотариусы в Украине будут работать по-новому: что задумали власти

2022-02-15 16:20

ПОЛНЫЙ СПИСОК Вакцинация в Украине ускорилась - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2022-02-15 14:16

Канада впервые предоставит Украине летальное вооружение

2022-02-15 09:51

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Минздрав сообщает о спаде COVID-19, но число зараженных и смертность растут

2022-02-16 12:43

В Украине полностью привиты более 15 млн человек - какие вакцины наиболее популярны

2022-02-16 11:45

"Ковидную тысячу" можно будет получить наличкой: озвучена дата

2022-02-15 21:20

В ЕC отреагировали на обращение Госдумы РФ к Путину о признании "ЛДНР"

2022-02-15 19:20
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Минздрав сообщает о спаде COVID-19, но число зараженных и смертность растут 2022-02-16 12:43
В Украине полностью привиты более 15 млн человек - какие вакцины наиболее популярны 2022-02-16 11:45
"Ковидную тысячу" можно будет получить наличкой: озвучена дата 2022-02-15 21:20
В ЕC отреагировали на обращение Госдумы РФ к Путину о признании "ЛДНР" 2022-02-15 19:20