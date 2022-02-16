Коронавирус В Украине полностью привиты более 15 млн человек - какие вакцины наиболее популярны

2022-02-16 11:45

В Украине полную иммунизацию от COVID-19 прошли свыше 15 млн граждан, сообщают в Минздраве.

За минувшие сутки было сделано 65 805 прививок, что немного превышает показатель предыдущего дня. Первую дозу вакцины получили 18 247 человек, вторую дозу – 29 307, дополнительную дозу получили 542 человека, а бустерную дозу – 17 709.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 49 639. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 10 975, Moderna – 4 288 и AstraZeneca – 903.

С начала вакцинальной кампании получили две дозы – 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек.