Украина Сепаратисты Донбасса призвали мирное население срочно выезжать на территорию России

2022-02-18 19:32

После рекордных за последние годы обстрелов позиций ВСУ сепаратисты Донбасса принялись нагнетать паницу среди мирного населения.

Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник призвал население в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - заявил он.

Готовых взять оружие мужчин он призвал защищать "республику". До этого об эвакуации населения в Россию якобы из-за подготовки наступления ВСУ объявили в "ДНР".