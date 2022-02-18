Сепаратисты Донбасса призвали мирное население срочно выезжать на территорию России

После рекордных за последние годы обстрелов позиций ВСУ сепаратисты Донбасса принялись нагнетать паницу среди мирного населения.
Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник призвал население в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - заявил он.
Готовых взять оружие мужчин он призвал защищать "республику". До этого об эвакуации населения в Россию якобы из-за подготовки наступления ВСУ объявили в "ДНР".