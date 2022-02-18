Украина "Не верьте лжи оккупантов, никакого наступления не планируется" - Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям Донбасса

2022-02-18 19:00

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям неподконтрольного Донбасса, призвав не верить в заявления руководства сепаратистов о скором наступлении ВСУ и необходимости эвакуироваться в Россию.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности", - написал Залужный в Facebook в пятницу, 18 февраля.

Он подчеркнул, что российские наемники продолжают обострять ситуацию и сознательно вводят в заблуждение местных жителей.

"Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных сил Украины и силовые сценарии освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ. Еще раз повторяю - военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины", - заявил Залужный.

В Минобороны также заявили, что ВСУ не готовятся к наступлению на Донбассе.

"Это дезинформация. Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозы для мирных граждан. Все мероприятия в зоне проведения Операции объединенных сил имеют исключительно оборонительный характер", - сказано в сообщении.