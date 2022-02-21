Политика Путин в обращении оценил ситуацию в Донбассе

2022-02-21 21:05

Президент России Путин заявил о критическом и остром характере ситуации в Донбассе



Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения оценил сложившуюся ситуацию в Донбассе. Глава государства, заявил, что она приняла критический, острый характер.

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля. В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости псевдо ресублик.