Политика Путин в обращении оценил ситуацию в Донбассе

2022-02-21 21:05

Президент России Путин заявил о критическом и остром характере ситуации в Донбассе


Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения оценил сложившуюся ситуацию в Донбассе. Глава государства, заявил, что она приняла критический, острый характер.

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости  так называемых "ДНР" и "ЛНР", после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля. В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости псевдо ресублик.

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