Украина В Минобороны рассказали, как будет происходить призыв резервистов

2022-02-23 18:40

Будет призвано до 46 тысяч резервистов первой волны на срок до одного года

В Министерстве обороны рассказали, как будет происходить призыв резервистов по приказу Верховного Главнокомандующего ВСУ.

Об этом на брифинге рассказал военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов.

"Как известно, по приказу Верховного главнокомандующего в нашей стране начат призыв резервистов на военную службу по призыву из числа резервистов в особый период. Указанное мероприятие происходит на основании с. 39-1 закона О воинской обязанности и военной службе. Призыв предназначен для оперативного доукомплектования Вооруженных сил и других военных формирований – Нацгвардии и Государственной пограничной службы", - сказал Максимов.

Также он добавил, что с сегодняшнего дня по всей стране начата работа по призыву. Он призвал резервистов первой волны, то есть тех кто принимал участие в операциях АТО и ООС не ждать повестки из военных комиссариатов и самостоятельно к ним явиться для прохождения медицинской комиссии.

Максимов рассказал, что процедура призыва продлится до 7 дней, то есть от момента призыва до военкомата и отправки резервиста в воинские части пройдет до одной недели.

Говоря о численности резервистов, которые будут призваны на военную службу, Максимов сказал, что в ряды вооруженных сил будет призвано до 36 тысяч и по 5 тысяч к Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Кроме того, Максимов отметил, что отсрочку от призыва имеют те резервисты, кто не может служить на данный момент по семейным обстоятельствам. Воспитание детей, уход за нетрудоспособными родителями, за родителями, имеющими инвалидность. Также те кто имеют бронь, работая на предприятиях, которые имеют мобилизационное задание.

Также Максимов выразил уверенность, что уклонистов среди резервистов не будет, ведь все они это солдаты, сержанты и офицеры, которые уже служили в АТО/ООС, имеют реальный боевой опыт.

Призыв резервистов в Украине: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период.

По словам главы государства, речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв - в общей мобилизации необходимости нет.

"Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке. По решению главнокомандующего Вооруженных сил в ближайшее время также будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны", - добавил Зеленский.

Призыв резервистов особого резерва на военную службу стартовал сегодня, 23 февраля. Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Максимальный срок службы - 1 год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди должны проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.