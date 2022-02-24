Украина Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам - "армия держит оборону"

2022-02-24 11:42

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам, призвав граждан сохранять спокойствие, он особо  подчеркнул, что ситуация контролируемая.

"Враг начал интенсивные обстрелы наших предприятий на Востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв", - заявил министр.

Глава Минобороны обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и оставаться дома.

"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!"- отметил Резников.

 

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Национальная полиция получила приказ выдавать гражданам боевое оружие 2022-02-24 12:33
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам - "армия держит оборону" 2022-02-24 11:42