Украина ВСУ получили приказ наносить максимальный ущерб врагу и освободили Счастье Луганской области

2022-02-24 11:16

Вооруженные силы Украины получили приказ наносить максимальный ущерб армии России, которая прорвалась через границу и нанесла удары по военным аэродромам.

"Сегодня, 24 февраля, в 05:00 Вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВОТ АР Крым", — сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Город Счастье в Луганской области отбили, противник понес потери. При попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов, сообщили в Центре стретегических коммуникация и информбезопасности.

Она прорвалась через границу и нанесла удары по военным аэродромам. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что в зоне ООС сбили 5 российских военных самолетов и 2 вертолета, уничтожили два танка и несколько грузовиков армии РФ.

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Национальная полиция получила приказ выдавать гражданам боевое оружие 2022-02-24 12:33
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам - "армия держит оборону" 2022-02-24 11:42