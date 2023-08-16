ВОЙНА В Украине ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области — Маляр

2023-08-16 17:37

Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Вооруженные силы деоккупировали Урожайное Донецкой области, за которое долгое время шли бои.

Об этом утром 16 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

"Урожайное уволили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", — написала она в телеграмм-канале.

Заметим, что о потере населенного пункта российские оккупанты заявляли 13 августа, но оккупационная "власть" это опровергала.