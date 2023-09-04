ВОЙНА В Украине В Минобороны рассказали, какую площадь освободили ВСУ под Бахмутом за время контрнаступления

2023-09-04 16:05

 

Украинские военные освободили около 47 квадратных километров на Бахмутском направлении за время контрнаступления.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По словам Маляра, на востоке несколько меняется локальная динамика, но он все еще остается основным направлением вражеского наступления. Оккупанты постоянно пытаются наступать на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

Замминистра отметила, что на Бахмутском направлении действительно горячо. Бои идут вокруг Бахмута - как на юге, так и на севере. На северном фланге на протяжении всей прошлой недели было очень жарко в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки. Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

Она добавила, что Бахмутское направление - направление украинского наступления на востоке. С начала этого наступления освобождены 47 квадратных километров. На прошлой неделе в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано 3 квадратных километра.

Маляр напомнила, что буквально две недели назад эпицентрами боев на востоке было Купянское направление. Активным остается Лиманское направление. Количество обстрелов там остается высоким и сохраняются вражеские атаки.

Так, на Купянском направлении каждый день отбивают по несколько вражеских атак. В то же время на Лиманском направлении оккупанты пытаются активно двигаться в районах Новоегоровки и Белогоровки, но ВСУ их мощно останавливают.

Также очень горячо на Авдеевском и Марьинском направлениях. На прошлой неделе враг пытался наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. При этом наши военные находятся в активной обороне и не дают врагу окружить Авдеевку или захватить Марьинку.

"Это очень активная работа, хотя в новостях это просто фраза: "Идут бои"", - сказала она.

Если вообще анализировать по востоку, то интенсивность остается прежней. Россияне совершают около 8 тысяч обстрелов в неделю и используют около 400 тысяч боеприпасов.

Ситуация на востоке

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. А на Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. При этом захватчики не перестают вести обстрелы.

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