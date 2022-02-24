Украина В Сумской области остановлено наступление российских танков

2022-02-24 18:10

В районе Путивль в Сумской области остановлено наступление русских танков, которые начали атаку сегодня днем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, силами ВСУ остановлено наступление танков противника в районе Путивль.

Также сообщается, что в Черноморской операционной зоне Вооруженные Силы Украины используют беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

«В направлении Рудня (Беларусь) - Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. В результате боя враг понес потери: уничтожено 5 бронетранспортеров и автомобиль», - рассказали в Генштабе.

Кроме того, над Вышгородом был сбит вертолет КА-52.