Украина Под Черниговом взвод россиян сдался в плен ВСУ

2022-02-24 18:20

Под Черниговом в плен украинским военным сдался целый разведывательный взвод российских оккупантов.

Источник: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook

Дословно: "Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен.

Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады".

Детали: Залужный привел слова старшины Буйничева Константина Сергеевича из 74 мотострелковой бригады из Кемеровской области о том, что российские военные находились на учениях в Ельне, а в среду узнали о наступлении на Украину и думали, что будут возвращаться домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию" - сказал российский разведчик.