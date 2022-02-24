Украина Российские войска обстреливают больницы - Ляшко

2022-02-24 22:30

 

Глава Минздрава подчеркнул, что обстрел больниц - прямое нарушение Женевской конвенции.

Российские войска обстреливают украинские больницы, что является прямым нарушением Женевской конвенции. Об этом вечером в четверг, 24 февраля, сообщает министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко на странице в Facebook.

"Российские оккупанты производят обстрелы больниц. Это прямое нарушение российскими войсками Женевской конвенции. И это позорный и низкий поступок слабаков. Такие действия оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", - отметил Ляшко.

Он также сообщил, что больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и будут оказывать помощь в любых обстоятельствах.

Напомним, недавно в Офисе президента сообщили, что в Угледаре под обстрел реактивными залповыми системами попала больница.

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В Офисе президента подтвердили захват россиянами Чернобыльской АЭС 2022-02-24 19:30
18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в сторону Киева - Bellingcat 2022-02-24 18:25