Украина Минобороны: российских диверсантов, которые прорывались в Киев под видом украинских военных, обезвредили

2022-02-25 12:30

Российских диверсантов, которые прорывались в Киев со стороны Оболони под видом украинских военных, обезвредили. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

Цитата

“Обновлено: обезврежены. Авто остановлены. Как выяснилось, это не те авто ВСУ, которые исчезли под Сумами, а идентичные", - написала Маляр.

Ранее

Маляр сообщала, что "российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся к центру Киева со стороны Оболони".

За ними следовала колонна российских военных грузовиков.