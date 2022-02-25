Украина Минобороны: российских диверсантов, которые прорывались в Киев под видом украинских военных, обезвредили

2022-02-25 12:30

 

Российских диверсантов, которые прорывались в Киев со стороны Оболони под видом украинских военных, обезвредили. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

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“Обновлено: обезврежены. Авто остановлены. Как выяснилось, это не те авто ВСУ, которые исчезли под Сумами, а идентичные", - написала Маляр.

Ранее

Маляр сообщала, что "российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся к центру Киева со стороны Оболони".

За ними следовала колонна российских военных грузовиков.

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