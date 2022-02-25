Украина Украинская армия уничтожила 22 российских танка в Мариуполе

2022-02-25 18:00

 

Мэр Мариуполя подтвердил информацию, что наши защитники уничтожили колонну из 22 российских танков, которые шли на город с Павлополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на срочный брифинг городского головы Мариуполя.

Тем временем наступление со стороны России продолжается. Сейчас ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины, которые дают отпор нападавшим.

“Ситуация полностью контролируется Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией. Войска РФ пытаются прорваться как в западном, так и в восточном направлениях. Количество раненых — 45 человек, среди них один ребенок, погибших в настоящее время трое. Мариуполь держит оборону — наступают новые танки, но Украинская армия их сдерживает”, — отметил Вадим Бойченко.

 

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