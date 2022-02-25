Украина Переправа под Херсоном в руках врага – ОГА

2022-02-25 17:30

После тяжелых боев Антоновский мост контролируют российские войска. Враг с большими потерями одолел оборону города, отметил глава ОГА.

Украинские военные потеряли контроль над переправой в город. Антоновский мост захвачен после ожесточенных боев. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута.

"После тяжелых боев на подступах к Херсону, не взирая на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой к Херсону. Враг значительными силами и с большими потерями одолел оборону города", - написал он в Facebook.

Лагута просит херсонцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Он добавил, что власти прилагают максимум усилий для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней.

Утром 25 февраля мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что ночью под Херсоном были тяжелые бои за мост.