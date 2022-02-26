ВОЙНА В Украине ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ВЫЖИТЬ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ОКНОМ

2022-02-26 14:55

ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ВЫЖИТЬ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ :

Первое: не паниковать. От трезвого рассудка зависит, будете ли вы принимать взвешенные решения. Нужно принять факт, что масштабная атака началась, при этом удары пока приходятся по объектам военной инфраструктуры, а не гражданской - мирные жители находятся в относительной безопасности.

«Сегодня от вас, от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает. Работает и весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет Министров Украины, - выступил с обращением президент Владимир Зеленский. - Без паники: мы сильные и готовы ко всему, и мы победим».

Второе: необходимо подготовиться к непредвиденным обстоятельствам. Собрать «тревожный» чемоданчик, если этого еще не сделали, проверить наличие продуктов питания на некоторое время, зарядить средства связи, наполнить водой емкости. Если вы военнообязанный, - нужно подготовить документы (военный билет). Военное положение уже объявлено президентом и введено парламентом, что означает введение ограничений для военнообязанных и резервистов. «Им могут запретить покидать страну и область, - говорит нардеп Михаил Забродский. - Также налагаются ограничения на ряд других гражданских прав и свобод, к примеру, по необходимости предоставлять транспортные средства к осмотру».

Также важно понимать, что руководство страны рассматривало все варианты - готовилось и к ударам по военным объектам. «Мы понимали, что такое с нами будет. Военная авиация заранее покинула места дислокации», - сообщает нардеп от «СН» Егор Чернев.

Местные власти в ряде городов (Киев, Харьков) не рекомендуют покидать свои дома, держать «тревожный чемоданчик» под рукой и быть готовыми в случае необходимости пройти в специально укрепленные безопасные места - бомбоубежища, укрытия. В крупных городах таковым может служить и метрополитен. Жителям прифронтовых регионов рекомендуют прямо сейчас поискать в Интернете адрес ближайшего укрытия (гуглить: «бомбоубежище/город/район»).