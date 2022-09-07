ВОЙНА В Украине документ Для кримчан підготували детальні рекомендації на час деокупації - що та коли треба робити

2022-09-07 08:24

"Територія Криму буде деокупована, тож важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Ми підготували рекомендації для цивільного населення про те, як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Кримського півострова.

Для окупантів і росіян, які незаконно приїхали на територію тимчасово окупованого Криму, теж маємо рекомендацію, дуже коротку: якнайшвидше залишити нашу територію вже зараз"

Представництво Президента України в АРК опублікувало алгоритми дій (дивіться на фото).

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский сообщил об успехах ВСУ и заговорил об освобождении Крыма

2022-09-05 19:30

Оккупанты закрыли Крым на въезд и гонят военную технику из рф: что происходит на полуострове

2022-09-05 17:00

Враг готовится к обороне Крыма: на полуостров переместили более тысячи "зеленых" новобранцев

2022-09-03 16:00

видео "Взорвалось несколько самолетов и есть пострадавшие": роССийская авиация летает над Крымом на сверхмалых высотах

2022-09-03 10:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Нацбанк запретил банкам прием поврежденных купюр от населения и бизнеса

2022-09-07 12:28

В МВД Украины озвучили условия выезда за границу для мужчин-студентов - три обязательных пункта

2022-09-07 11:35

Освободить от мобилизации могут тренеров и воспитателей детских садиков.

2022-09-07 10:29

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2022-09-07 09:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Нацбанк запретил банкам прием поврежденных купюр от населения и бизнеса 2022-09-07 12:28
В МВД Украины озвучили условия выезда за границу для мужчин-студентов - три обязательных пункта 2022-09-07 11:35
Освободить от мобилизации могут тренеров и воспитателей детских садиков. 2022-09-07 10:29
видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить 2022-09-07 09:33