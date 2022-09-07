ВОЙНА В Украине документ Для кримчан підготували детальні рекомендації на час деокупації - що та коли треба робити

2022-09-07 08:24

"Територія Криму буде деокупована, тож важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Ми підготували рекомендації для цивільного населення про те, як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Кримського півострова.

Для окупантів і росіян, які незаконно приїхали на територію тимчасово окупованого Криму, теж маємо рекомендацію, дуже коротку: якнайшвидше залишити нашу територію вже зараз"

Представництво Президента України в АРК опублікувало алгоритми дій (дивіться на фото).