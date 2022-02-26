ВОЙНА В Украине Последняя страна ЕС согласилась на отключение РФ от SWIFT

2022-02-26 16:00

 

В ЕЦБ говорят, что отключение России от SWIFT – вопрос считанных дней.

Германия согласилась на отключение России от международной платежной системы SWIFT в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Он написал в Twitter, что "Германия согласилась двигаться дальше по SWIFT".

В то же время, как сообщили Reuters в Европейском центральном банке, отключение агрессора от SWIFT уже является "вопросом короткого времени, дней". Там подтвердили, что это будет болезненное решение для обеих сторон".

Ранее отключение России от SWIFT рассматривали среди вариантов санкций против России в случае ее нового нападения на Украину. Однако к окончательному мнению на этот счет в ЕС не пришли из-за больших экономических рисков для Запада.

После вторжения РФ дискуссии о SWIFT в Европе возобновились.

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