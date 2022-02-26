ВОЙНА В Украине Российские войска захватили Бердянский аэропорт

2022-02-26 20:30

 

Территорию бывшего аэропорта в Бердянске Запорожской области заняли российские войска. Об этом говорится в сообщении Бердянского городского совета сегодня, 26 февраля.

"Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск", — сказано в сообщении горсовета Бердянска.

Сайт города Запорожья дополнительно заявил, что не было зафиксировано ударов по жилым зданиям или инфраструктурным объектам, а российская техника не заходила основными въездами в город: "В городе работает полиция в полном составе. Сформированы дружины из активных жителей нашего города для поддержания порядка и пресечение случаев мародерства и нарушения общественного порядка. Всех активных жителей призывают подключаться", — пишет издание со ссылкой на информацию от исполняющего обязанности мэра Бердянска Александр Свило.

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