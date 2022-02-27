ВОЙНА В Украине В Киеве диверсанты врага расстреляли семью: трое погибших, два ребенка в реанимации

2022-02-27 07:26

В Киеве в субботу, 26 февраля, российские диверсанты расстреляли автомобиль, в котором находилась семья с тремя детьми. На месте погибли четвероклассница Полина и ее родители. Еще двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает LB.ua.

Трагедия произошла утром на улице Елены Телиги.

По словам матери одноклассника Полины, ее сестра с серьезным пулевым ранением находится в реанимации 17-й больницы. Медики оценивают ее состояние как стабильное. За жизнь младшего брата борются в Охматдете.