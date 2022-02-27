ВОЙНА В Украине В Минобороны озвучили потери вражеских войск: свежие данные

2022-02-27 15:00

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать оперативно, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26 февраля) войны Российской Федерации в Украине.

Потери противника:

Самолеты 27

вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушек 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БПЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Средства ПВО

Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)

Отмечается, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

"Информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что над Киевом сбита вражеская крылатая ракета, выпущенная из Беларуси.