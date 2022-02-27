ВОЙНА В Украине Оставил рюкзак со взрывчаткой: российский военный готовил теракт в ТЦ Киева, его задержали

2022-02-27 21:00

На левом берегу Киева, в торговом центре «Ривер Молл», оставили рюкзак со взрывчаткой, попытку теракта предотвратили. Об этом в своем Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Цитата

“Бдительный киевлянин сообщил, что какой-то * с бородой оставил рюкзак в ТРЦ “Ривер-Молле”, — сообщил Геращенко.

Детали

После вызова, приехавшие сотрудники Нацполиции и ГУР МО убедились, что в рюкзаке взрывчатка.

Далее по камерам установили, что здание заминировали с целью теракта. Совершил это сотрудник Вооруженных сил РФ . Всего в ДРГ их было трое. Сейчас разыскивают двух.