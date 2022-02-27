ВОЙНА В Украине Оставил рюкзак со взрывчаткой: российский военный готовил теракт в ТЦ Киева, его задержали

2022-02-27 21:00

 

На левом берегу Киева, в торговом центре «Ривер Молл», оставили рюкзак со взрывчаткой, попытку теракта предотвратили. Об этом в своем Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Цитата

“Бдительный киевлянин сообщил, что какой-то * с бородой оставил рюкзак в ТРЦ “Ривер-Молле”, — сообщил Геращенко.

Детали

После вызова, приехавшие сотрудники Нацполиции и ГУР МО убедились, что в рюкзаке взрывчатка.

Далее по камерам установили, что здание заминировали с целью теракта. Совершил это сотрудник Вооруженных сил РФ . Всего в ДРГ их было трое. Сейчас разыскивают двух.

subscriber subscriber

Еще по теме

Президент Польши Дуда назвал бомбардировки Киева терроризмом

2022-02-25 21:00

18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в сторону Киева - Bellingcat

2022-02-24 18:25

Несколько российских диверсионных групп хотели совершить теракт на ЧАЭС - Подоляк

2022-02-24 17:25

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения. Российская армия стреляет из тяжелого вооружения

2022-02-23 18:23

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Как отличить военную технику РФ от украинской армии - что означают белые треугольники, круги и буквы Z на броне

2022-02-27 22:04

Оставил рюкзак со взрывчаткой: российский военный готовил теракт в ТЦ Киева, его задержали

2022-02-27 21:00

Украинская Мрия жива! Что произошло с флагманом украинской авиации Ан-225

2022-02-27 20:00

Зеленский: Украина подала иск против РФ в Гаагу

2022-02-27 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Как отличить военную технику РФ от украинской армии - что означают белые треугольники, круги и буквы Z на броне 2022-02-27 22:04
Оставил рюкзак со взрывчаткой: российский военный готовил теракт в ТЦ Киева, его задержали 2022-02-27 21:00
Украинская Мрия жива! Что произошло с флагманом украинской авиации Ан-225 2022-02-27 20:00
Зеленский: Украина подала иск против РФ в Гаагу 2022-02-27 19:00