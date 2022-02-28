В числе прочих хакерским атакам подверглись Коммерсантъ, Известия, РБК и российские информационные агентства.
В России сайты ряда крупных изданий подверглись хакерской атаке предположительно группировки Anonymous.
В частности, Коммерсантъ сообщает, что уже несколько дней находится под атаками хакеров.
"На сайты российских СМИ, включая Коммерсантъ, произошла хакерская атака", - говорится в Telegram-канале газеты.
"Дорогие читатели! Вы могли столкнуться с тем, что на главной странице нашего сайта отображается антивоенный призыв с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении Forbes в Telegram-канале.
Также сообщается об атаке на сайт Известий, РБК и российских информационных агентств.
"Сайт Известий взломали. При попытке просмотреть страницу вы можете столкнуться с антивоенным сообщением с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы прямо сейчас делаем все, чтобы как можно быстрее устранить неполадки", - заявили в издании.
На данный момент ряд сайтов смогли восстановить работу, а некоторые до сих пор недоступны.
Ранее сообщалось, что украинские кибервойска взломали базу Кремля и опубликовали данные.
Напомним, сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну властям России.