ВОЙНА В Украине Хакеры "положили" сайты крупных российских СМИ

2022-02-28 20:00

 

В числе прочих хакерским атакам подверглись Коммерсантъ, Известия, РБК и российские информационные агентства.
В России сайты ряда крупных изданий подверглись хакерской атаке предположительно группировки Anonymous.

В частности, Коммерсантъ сообщает, что уже несколько дней находится под атаками хакеров.

"На сайты российских СМИ, включая Коммерсантъ, произошла хакерская атака", - говорится в Telegram-канале газеты.

"Дорогие читатели! Вы могли столкнуться с тем, что на главной странице нашего сайта отображается антивоенный призыв с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы делаем все возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее", - говорится в сообщении Forbes в Telegram-канале.

Также сообщается об атаке на сайт Известий, РБК и российских информационных агентств.

"Сайт Известий взломали. При попытке просмотреть страницу вы можете столкнуться с антивоенным сообщением с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы прямо сейчас делаем все, чтобы как можно быстрее устранить неполадки", - заявили в издании.

На данный момент ряд сайтов смогли восстановить работу, а некоторые до сих пор недоступны.

Ранее сообщалось, что украинские кибервойска взломали базу Кремля и опубликовали данные.

Напомним, сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну властям России.

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