ВОЙНА В Украине Шмыгаль: Украина подает заявку на вступление в ЕС

2022-02-28 22:00

 

Принять Украину в ЕС по новой особой процедуре предложил премьер Словакии Эдуард Гегер.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в понедельник, 28 февраля, что Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре.

"Украинцы давно доказали, что все мы неотъемлемая часть европейского сообщества. Пора закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре", - написал он в телеграм.

Шмыгаль отметил, что принять Украину в ЕС по новой особой процедуре накануне после разговора с ним предложил премьер Словакии Эдуард Гегер.

Также ночью президент Владимир Зеленский разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Действия захватчика получили невиданное сопротивление. Украинцы уже давно сделали свой цивилизационный выбор. Мы рассчитываем, что решение будет принято безотлагательно. Как отметил президент, это и возможно, и справедливо", - подытожил Шмыгаль.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Украина является европейской страной, и Евросоюз хочет видеть ее в своих рядах.

Напомним, Польша, Словения, Литва и Ирландия выразили готовность поддержать заявку Украины на вступление в ЕС.

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