ВОЙНА В Украине В Китае ответили на ядерные угрозы Путина

2022-02-28 23:00

 

Китай ответил на угрозы Путина ядерными ударами. После распоряжения Кремля о переводе Стратегических сил сдерживания ВС РФ в режим повышенной боевой готовности официальный Пекин выступил с призывом к сдержанности и прекращению дальнейшей эскалации ситуации.

 Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

"Все стороны должны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации", – заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь, отвечая на вопросы журналистов в Пекине после заявления президента РФ.

В мире заявление Путина о переводе ядерных войск в режим повышенной боеготовности восприняли как угрозу началом ядерной войны.

По словам представителя официального Пекина, Китай поддерживает все усилия по разрядке напряженности и мирному политическому урегулированию.

В то же время он повторил уже озвученную ранее официальными лицами Китая позицию, что расширение НАТО на восток воспринимается Кремлем как угроза безопасности РФ и отметил, что необходимо "должным образом разрешить эту проблему".

При этом, по словам представителя китайского МИД, Китай и Россия являются "стратегическими партнерами", а не "союзниками". Китай определяет свое отношение и политику в каждом конкретном случае. И, похоже, поддерживать Россию в ее захватнических действиях в отношении Украины в Пекине не намерены.

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